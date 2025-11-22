Скидки
Главная Футбол Новости

Джанлуиджи Буффон оценил работу Дженнаро Гаттузо в сборной Италии

Джанлуиджи Буффон оценил работу Дженнаро Гаттузо в сборной Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о работе главного тренера национальной команды Дженнаро Гаттузо. Под руководством специалиста «Скуадра Адзурра» заняла второе место в группе I отбора на чемпионат мира 2026 года и сыграет в стыковых матчах с Северной Ирландией.

– Гаттузо тренирует уже 12 лет, он отличный профессионал. Он мне нравится, и я не понимаю предвзятого отношения к нему. Я обсуждаю с ним решения и идеи до и после матча, в течение недели. Но он решает всё, например, идея с двумя девятками – блестящая: когда он мне об этом рассказал, я спросил, уверен ли он. Он объяснил мне, как всё будет работать. Теперь формула неприкосновенна.

– Гаттузо – правильный тренер?
– Рино – правильный тренер, он лучший человек, которого кто-либо мог выбрать. И вы, журналисты, это знаете.

– В каком смысле?
– В том смысле, что вы общаетесь с игроками больше, чем мы, тренеры, и точно знаете, что они думают о Рино. Не думайте, что мы не заметили, что СМИ стали менее критичны к нам, – приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

В полуфинальном матче плей-офф за выход на ЧМ-2026 итальянцы примут Северную Ирландию, игра пройдёт в Италии 26 марта, точное место проведения будет объявлено дополнительно. Если «синие» добьются победы, то в финале 31 марта им предстоит сыграть с победителем матча Уэльса и Боснии и Герцеговины на выезде.

Комментарии
