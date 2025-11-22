Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Бавария — Фрайбург, результат матча 22 ноября 2025, счёт 6:2, 11-й тур Бундеслиги — 2025/2026

«Бавария» разгромила «Фрайбург», уступая по ходу встречи со счётом 0:2
Аудио-версия:
Окончен матч 11-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором играли мюнхенская «Бавария» и «Фрайбург». Победу со счётом 6:2 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски (Бремен).

Германия — Бундеслига . 11-й тур
22 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 2
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Судзуки – 12'     0:2 Манзамби – 17'     1:2 Карл – 22'     2:2 Олисе – 45+2'     3:2 Юпамекано – 55'     4:2 Кейн – 60'     5:2 Джексон – 78'     6:2 Олисе – 84'    

Юито Судзуки на 12-й минуте вывел гостей вперёд, Йохан Манзамби удвоил преимущество команды на 17-й минуте. Ленарт Карл на 22-й минуте отыграл один мяч «Баварии», Майкл Олисе на 45+2-й минуте сравнял счёт. Деотшанкюль Юпамекано обеспечил мюнхенцам преимущество на 55-й минуте, а на 60-й минуте у хозяев поля забил Гарри Кейн. Николас Джексон отметился голом на 78-й минуте. На 85-й минуте Олисе оформил дубль.

После этой игры «Бавария» с 31 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона первенства Германии, «Фрайбург» с 13 очками находится на 10-й строчке.

В следующем туре мюнхенцы 29 ноября дома сыграют с «Санкт-Паули», «орлы» 30 ноября примут на своём поле «Майнц».

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
В «Баварии» прокомментировали слова Антони о несостоявшемся трансфере
