«Бавария» разгромила «Фрайбург», уступая по ходу встречи со счётом 0:2

Окончен матч 11-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором играли мюнхенская «Бавария» и «Фрайбург». Победу со счётом 6:2 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски (Бремен).

Юито Судзуки на 12-й минуте вывел гостей вперёд, Йохан Манзамби удвоил преимущество команды на 17-й минуте. Ленарт Карл на 22-й минуте отыграл один мяч «Баварии», Майкл Олисе на 45+2-й минуте сравнял счёт. Деотшанкюль Юпамекано обеспечил мюнхенцам преимущество на 55-й минуте, а на 60-й минуте у хозяев поля забил Гарри Кейн. Николас Джексон отметился голом на 78-й минуте. На 85-й минуте Олисе оформил дубль.

После этой игры «Бавария» с 31 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона первенства Германии, «Фрайбург» с 13 очками находится на 10-й строчке.

В следующем туре мюнхенцы 29 ноября дома сыграют с «Санкт-Паули», «орлы» 30 ноября примут на своём поле «Майнц».