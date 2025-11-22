Тамерлан Мусаев высказался в перерыве дерби ЦСКА со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался в перерыве матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча проходит в эти минуты. «Спартак» выигрывает со счётом 1:0.

«Обидно. В таких играх только детали решают, стандарты. Ничего, у нас есть второй тайм, будем пытаться отыгрываться. Мы всегда прессингуем. Я думаю, у нас хорошо получалось, чуть-чуть не воспользовались. Во втором тайме продолжим давить», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

После 15 матчей чемпионата России красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место. Красно-синие заработали 33 очка и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Спартак» победил «Ахмат» со счётом 2:1, а ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0.