Тамерлан Мусаев высказался в перерыве дерби ЦСКА со «Спартаком»
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался в перерыве матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча проходит в эти минуты. «Спартак» выигрывает со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'
«Обидно. В таких играх только детали решают, стандарты. Ничего, у нас есть второй тайм, будем пытаться отыгрываться. Мы всегда прессингуем. Я думаю, у нас хорошо получалось, чуть-чуть не воспользовались. Во втором тайме продолжим давить», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».
После 15 матчей чемпионата России красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место. Красно-синие заработали 33 очка и располагаются на второй строчке.
В минувшем туре «Спартак» победил «Ахмат» со счётом 2:1, а ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0.
