«Это зависит не только от Килиана». Алонсо — о двух матчах «Реала» без голов

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо в преддверии 13-го тура чемпионата Испании с «Эльче» высказался о безголевой серии столичной команды. Напомним, «сливочные» не смогли забить «Ливерпулю» (0:1) в Лиге чемпионов, после чего сыграли вничью с «Райо Вальекано» (0:0).

«Мы всё проанализировали и просто не можем забить. Это зависит не только от Килиана, это проблема всей команды. Нам нужно искать альтернативы», — приводит слова Алонсо Sport.es.

Отметим, что в обоих безголевых матчах французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе не нанёс ни одного удара по воротам соперников. В нынешнем сезоне нападающий отличился 18 раз в 16 встречах за мадридский клуб во всех турнирах.