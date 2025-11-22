Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это зависит не только от Килиана». Алонсо — о двух матчах «Реала» без голов

«Это зависит не только от Килиана». Алонсо — о двух матчах «Реала» без голов
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо в преддверии 13-го тура чемпионата Испании с «Эльче» высказался о безголевой серии столичной команды. Напомним, «сливочные» не смогли забить «Ливерпулю» (0:1) в Лиге чемпионов, после чего сыграли вничью с «Райо Вальекано» (0:0).

Испания — Примера . 13-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы всё проанализировали и просто не можем забить. Это зависит не только от Килиана, это проблема всей команды. Нам нужно искать альтернативы», — приводит слова Алонсо Sport.es.

Отметим, что в обоих безголевых матчах французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе не нанёс ни одного удара по воротам соперников. В нынешнем сезоне нападающий отличился 18 раз в 16 встречах за мадридский клуб во всех турнирах.

Материалы по теме
Провальная неделя для «Реала»! На этот раз оступились в чемпионате
Провальная неделя для «Реала»! На этот раз оступились в чемпионате
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android