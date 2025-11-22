«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян из Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Безруков, Рожков, Йочич, Кузяев, Даку, Шабанхаджай.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Богосавац, Заре, Тодорович, Гандри, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Гадио, Мелкадзе.

После 15 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 20 очков и занимает восьмое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на 11-й строчке.

В минувшем туре «Рубин» победил «Крылья Советов» со счётом 2:0, а «Ахмат» уступил «Краснодару» со счётом 0:2.