«Айнтрахт» переиграл «Кёльн» в матче Бундеслиги с семью голами

Завершён матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Кёльн» и франкфуртский «Айнтрахт». Победу со счётом 4:3 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Кёльн». В качестве главного арбитра матча выступил Флориан Бадштюбнер (Виндсбах).

Якуб Каминьский вывел хозяев поля вперёд на четвёртой минуте, Артур Теате на 39-й минуте сравнял счёт. Махмуд Дауд на 45+6-й минуте обеспечил преимущество гостям. Жонатан Буркардт на 59-й минуте увеличил разрыв в счёте, а на 63-й минуте он оформил дубль. Мариус Бюльтер забил второй мяч красно-белых на 83-й минуте. Джан-Лука Вальдшмидт сократил отставание в счёте на 90+4-й минуте.

После этой игры «Кёльн» с 14 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Айнтрахт» с 20 очками находится на шестом месте.

В следующем туре красно-белые 29 ноября сыграют в гостях с «Вердером», «орлы» 30 ноября примут на своём поле «Вольфсбург».