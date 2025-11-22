Скидки
Главная Футбол Новости

Кёльн — Айнтрахт, результат матча 22 ноября 2025, счёт 3:4, 11-й тур Бундеслиги — 2025/2026

«Айнтрахт» переиграл «Кёльн» в матче Бундеслиги с семью голами
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Кёльн» и франкфуртский «Айнтрахт». Победу со счётом 4:3 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Кёльн». В качестве главного арбитра матча выступил Флориан Бадштюбнер (Виндсбах).

Германия — Бундеслига . 11-й тур
22 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
3 : 4
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Каминьский – 4'     1:1 Теате – 39'     1:2 Дауд – 45+6'     1:3 Буркардт – 59'     1:4 Буркардт – 63'     2:4 Бюльтер – 83'     3:4 Вальдшмидт – 90+4'    

Якуб Каминьский вывел хозяев поля вперёд на четвёртой минуте, Артур Теате на 39-й минуте сравнял счёт. Махмуд Дауд на 45+6-й минуте обеспечил преимущество гостям. Жонатан Буркардт на 59-й минуте увеличил разрыв в счёте, а на 63-й минуте он оформил дубль. Мариус Бюльтер забил второй мяч красно-белых на 83-й минуте. Джан-Лука Вальдшмидт сократил отставание в счёте на 90+4-й минуте.

После этой игры «Кёльн» с 14 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Айнтрахт» с 20 очками находится на шестом месте.

В следующем туре красно-белые 29 ноября сыграют в гостях с «Вердером», «орлы» 30 ноября примут на своём поле «Вольфсбург».

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
