Арбитр Федотов высказался об отменённом пенальти «Спартака» в ворота ЦСКА

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался об отмене пенальти «Спартака» в дерби с ЦСКА в Мир Российской Премьер-Лиге. На 61-й минуте арбитр Сергей Карасёв после просмотра VAR отменил пенальти в пользу красно-белых: в одном из эпизодов армеец Игорь Дивеев прервал атакующее продвижение Романа Зобнина в штрафной площади, но сыграл в мяч. Встреча проходит в эти минуты. «Спартак» выигрывает со счётом 1:0.

«VAR показал неправильную картинку. Если мы говорим, что Дивеев сыграл в мяч, то нужно было показывать крупный план и определять по тому, как мяч начал крутиться в другую сторону. А то, что показали Карасёву… Я не очень понял, как он определил, что Дивеев сыграл в мяч. Если только увидел изменение траектории. А оно было. Смотрели именно этот момент. При этом Дивеев сам не понимал, что сыграл в мяч.

Игроки ЦСКА, конечно же, побежали говорить Карасёву, что был фол на Вильягре до момента с Зобниным. Но нарушения в начальной фазе атаки не было — Вильягра сам всё придумал, это очевидно.

Исходя из всего сказанного, решение VAR — правильное. На крупном плане видно, что Дивеев коснулся мяча и тот поменял направление, начал крутиться иначе. Но видео, по которому Карасёв принимал решение, меня удивило. Нужно было показывать другое. На поле Карасёв этого видеть не мог, момент для VAR. Это в любом случае не ошибка Карасёва. По динамике и скорости это 11-метровый. Возможно, смотрели ещё симуляцию Зобнина, но я бы о ней не говорил, потому что это шлагбаум и контакт в ногах — игрок «Спартака» делал естественное движение вперёд. Так что VAR поступил правильно — претензии только к повтору. Надо было ещё один ракурс предоставить», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.