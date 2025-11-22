Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Арсенал Тула — Черноморец, результат матча 22 ноября 2025, счет 1:1, 20-й тур Первой лиги 2025/2026

«Арсенал» и «Черноморец» сыграли вничью в матче 20-го тура Первой лиги
Завершился матч 20-го тура Лиги Pari, в котором встречались тульский «Арсенал» и новороссийский «Черноморец». Игра прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Лапатухин из Москвы. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 20-й тур
22 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 1
Черноморец
Новороссийск
0:1 Алиев – 63'     1:1 Мирзов – 86'    

Первый мяч в этой игре забил нападающий гостей Саид Алиев, реализовав пенальти. На 86-й минуте встречи Резиуан Мирзов сравнял счёт.

Тульский «Арсенал» занимает девятое место в Первой лиге с 27 очками после 20 проведённых встреч. «Черноморец» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, у команды 21 набранное очко. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», в активе клуба 42 очка. В топ-4 также входят екатеринбургский «Урал» (40 очков), костромской «Спартак» (34) и московская «Родина» (34).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
