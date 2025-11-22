Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 22 ноября

Сегодня, 22 ноября, состоялись три матча в рамках 20-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги 22 ноября:

«Урал» – «Спартак» Кострома – 1:1;

«Чайка» – «Нефтехимик» – 2:4;

«Арсенал» Тула – «Черноморец» – 1:1.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет воронежский «Факел», в активе которого 42 очка. Второе место занимает «Урал» из Екатеринбурга с 40 очками. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются столичная «Родина» и костромской «Спартак». Команды набрали по 34 очка. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.