«Болонья» разгромила «Удинезе» и поднялась на третью строчку таблицы Серии А

Завершился матч 12-го тура Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Удинезе» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Блюэнерджи» (Удине, Италия). Юан Лука Сакки выступил в качестве главного арбитра встречи. Матч закончился победой гостей со счётом 3:0.

В первом тайме на 41-й минуте нападающий гостей Риккардо Орсолини мог открыть счёт, но не реализовал пенальти. Во втором тайме на 54-й минуте полузащитник «Болоньи» Томмазо Побега забил первый гол в матче, а через шесть минут оформил дубль. В конце встречи на 90+4-й минуте форвард Федерико Бернардески установил окончательный счёт в матче – 3:0.

После этого матча «Удинезе» имеет в своём активе 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 24 очками занимает третью строчку. Лидирует в чемпионате «Интер», также набравший 24 очка в 11 встречах.