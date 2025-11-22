Скидки
Удинезе — Болонья, результат матча 22 ноября 2025, счет 0:3, 12-й тур Серии А 2025/2026

«Болонья» разгромила «Удинезе» и поднялась на третью строчку таблицы Серии А
Завершился матч 12-го тура Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Удинезе» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Блюэнерджи» (Удине, Италия). Юан Лука Сакки выступил в качестве главного арбитра встречи. Матч закончился победой гостей со счётом 3:0.

Италия — Серия А . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 3
Болонья
Болонья
0:1 Побега – 54'     0:2 Побега – 60'     0:3 Бернардески – 90+4'    

В первом тайме на 41-й минуте нападающий гостей Риккардо Орсолини мог открыть счёт, но не реализовал пенальти. Во втором тайме на 54-й минуте полузащитник «Болоньи» Томмазо Побега забил первый гол в матче, а через шесть минут оформил дубль. В конце встречи на 90+4-й минуте форвард Федерико Бернардески установил окончательный счёт в матче – 3:0.

После этого матча «Удинезе» имеет в своём активе 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 24 очками занимает третью строчку. Лидирует в чемпионате «Интер», также набравший 24 очка в 11 встречах.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
