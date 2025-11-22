40 178 болельщиков посетили матч «Спартака» и ЦСКА в 16-м туре РПЛ
«Спартак» со счётом 1:0 переиграл ЦСКА в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, её посетили 40 178 болельщиков.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'
В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Единственный гол в этой встрече на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев.
После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.
В следующем туре красно-белые 29 ноября сыграют в гостях с «Балтикой», красно-синие в тот же день примут на своём поле «Оренбург».
