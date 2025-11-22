Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» не проиграл дома в седьмом матче РПЛ подряд

«Спартак» не проиграл дома в седьмом матче РПЛ подряд
Комментарии

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли московские «Спартак» и ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали красно-белые. Таким образом, столичный клуб не проигрывает дома в седьмом матче чемпионата России подряд.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

На домашней арене «Спартак» проиграл калининградской «Балтике» со счётом 0:3 во 2-м туре РПЛ, после чего обыграл «Сочи» (2:1), «Крылья Советов» (2:1), «Пари НН» (3:0), «Оренбург» (1:0) и ЦСКА (1:0), а также сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) и «Ростовом» (1:1).

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.

Материалы по теме
Историческая победа «Спартака» в дерби! Но Романову помогла травма лидера ЦСКА. Видео
Историческая победа «Спартака» в дерби! Но Романову помогла травма лидера ЦСКА. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android