«Спартак» не проиграл дома в седьмом матче РПЛ подряд

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли московские «Спартак» и ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали красно-белые. Таким образом, столичный клуб не проигрывает дома в седьмом матче чемпионата России подряд.

На домашней арене «Спартак» проиграл калининградской «Балтике» со счётом 0:3 во 2-м туре РПЛ, после чего обыграл «Сочи» (2:1), «Крылья Советов» (2:1), «Пари НН» (3:0), «Оренбург» (1:0) и ЦСКА (1:0), а также сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) и «Ростовом» (1:1).

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.