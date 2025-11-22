Президент РПЛ Алаев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился впечатлениями от матча 16-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» со счётом 1:0 переиграл ЦСКА.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'
«В отличие от предыдущего дерби, футбол был не самого высокого качества. С другой стороны, дерби бывают такими, какое было сегодня. Много спорных решений, борьбы, но шикарная атмосфера, которая есть в последнее время на дерби. Нерв держал до конца.
Что касается эпизода с возможным пенальти на Дивееве, я не видел повторов — был на трибуне. Момент очень сложный, пусть судьи разбираются», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
Комментарии
