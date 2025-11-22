Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ Алаев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Президент РПЛ Алаев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Комментарии

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился впечатлениями от матча 16-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» со счётом 1:0 переиграл ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«В отличие от предыдущего дерби, футбол был не самого высокого качества. С другой стороны, дерби бывают такими, какое было сегодня. Много спорных решений, борьбы, но шикарная атмосфера, которая есть в последнее время на дерби. Нерв держал до конца.

Что касается эпизода с возможным пенальти на Дивееве, я не видел повторов — был на трибуне. Момент очень сложный, пусть судьи разбираются», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Материалы по теме
«Спартак» с минимальным счётом переиграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android