«Молюсь, что эта бригада больше нас не будет судить». Гаич — о работе Карасёва в дерби

Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о судействе после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Почему такие разные матчи со «Спартаком»? Потому что чтобы это было одно из самых лучших дерби страны, нужно всем быть на своём максимуме. Обе команды провели хороший матч, но не все, кто находился на поле. Поэтому не хватило голов, не хватило хорошей игры — просто нам не дали играть. Бывают такие дерби, которые никто не хочет смотреть. Я молюсь, что эта бригада больше нас не будет судить. Только это скажу», — сказал Гаич в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.