Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Глава РПЛ Алаев поддержал Евгения Алдонина после информации о тяжёлом заболевании

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поддержал бывшего полузащитника сборной России и ЦСКА Евгения Алдонина после информации о тяжёлом заболевании экс-игрока армейцев.

«Случилась история с нашим другом, футболистом Евгением Алдониным. Мы все сегодня были в борьбе, эмоциях, но это всё футбол, спорт. А есть ситуации, когда надо бороться за жизнь. Хочу всех попросить поддержать Евгения в сложнейшей ситуации. Он боец! Всегда им был как на поле, так и за его пределами. Уверен, что справится и с этой тяжёлой ситуацией. Нам надо всем ему помочь», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

