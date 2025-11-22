Гендиректор «Спартака» Некрасов шуткой ответил, за кого болел в дерби с ЦСКА

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который завершился победой красно-белых с минимальным счётом 1:0.

— Вы сегодня болели за «Спартак» или за ЦСКА?

— Вы по улыбке видите (улыбается), — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» у которого 33 очка.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Балтикой», а ЦСКА с «Оренбургом».