«Ребята, не торопитесь». Некрасов ответил, может ли Романов остаться тренером «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые обыграли ЦСКА с минимальным счётом 1:0, ответил на вопрос, останется ли исполняющий обязанности главного тренера Вадим Романов в столичном клубе.

— Может ли Романов остаться главным тренером?

— Сложно сказать после одного матча… Ребята, не торопитесь, — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.