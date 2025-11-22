Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Ребята, не торопитесь». Некрасов ответил, может ли Романов остаться тренером «Спартака»

Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые обыграли ЦСКА с минимальным счётом 1:0, ответил на вопрос, останется ли исполняющий обязанности главного тренера Вадим Романов в столичном клубе.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

— Может ли Романов остаться главным тренером?
— Сложно сказать после одного матча… Ребята, не торопитесь, — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.

