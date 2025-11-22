Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
И. о. главного тренера «Спартака» Романов высказался о победе над ЦСКА

Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов прокомментировал победу в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Очень важные три очка. Непростая подготовка, непростая ситуация. Каждый футболист отдал всё на поле, сегодня мы были командой — это самое важное.

У меня при подготовке был свой подход. Стартовым розыгрышем хотели дать месседж, что мы играем дома. Да, это взяли у «ПСЖ», перестроились на угловых», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка. На первом месте находится «Краснодар» (33).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

