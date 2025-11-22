И. о. главного тренера «Спартака» Романов высказался о победе над ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов прокомментировал победу в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА (1:0).

«Очень важные три очка. Непростая подготовка, непростая ситуация. Каждый футболист отдал всё на поле, сегодня мы были командой — это самое важное.

У меня при подготовке был свой подход. Стартовым розыгрышем хотели дать месседж, что мы играем дома. Да, это взяли у «ПСЖ», перестроились на угловых», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка. На первом месте находится «Краснодар» (33).