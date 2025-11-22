И. о. главного тренера «Спартака» Романов рассказал о работе со Станковичем

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов после матча 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0) высказался о взаимодействии с Деяном Станковичем, который ранее возглавлял красно-белых.

«Задача была доминировать. Во втором тайме получилось играть лучше. Что касается центральных защитников, то у нас игроки на этой позиции с разным набором качеств. Ву — это мощь, Литвинов — другое.

Мы не загадываем, идём от игры к игре. Что касается моего будущего, то это внутренняя кухня. Со Станковичем мы взаимодействовали плотно и честно. Каждый в штабе высказывался, а решал всё главный. У нас не было сейчас времени что-то кардинально менять. Важно было подкорректировать моменты, которые, на наш взгляд, не работали.

Я жёсткий тренер? Я люблю дисциплину. Когда я вижу, что человек погружён в работу, я добрый и лояльный. Но когда думает не об этом, я могу быть жёстким», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.