Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Пока это только мечта». Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о работе в «Спартаке»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о возможной работе в «Спартаке» после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который завершился победой красно-белых с минимальным счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

— Романова надо оставлять?
— Пока есть результат, я считаю, что да. Игра всё показала.

— Писали, что вы можете вернуться в футбол — в «Спартак».
— Пока это только мечта. Этой осенью не было переговоров. Были только слухи. Никаких прямых предложений не было. Обсуждать нечего. Что значит было бы мне интересно поработать в «Спартаке»? Это лучший клуб не только страны, но и мира. Это будет за честь для каждого человека — поработать тут, — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

