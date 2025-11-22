Ашот Хачатурянц рассказал, в какой роли хотел бы работать в «Спартаке»

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц ответил на вопрос, в какой роли хотел бы работать в «Спартаке».

— Что мешает вам оказаться тут?

— Предложение со стороны «Спартака» — его пока нет.

— В какой роли вы бы хотели войти в клуб. Владелец?

— Владелец? Ха-ха! Если бы у меня были деньги такие, которые бы позволили, конечно! Хотелось бы самостоятельности для построения клуба, стратегии. Хотелось бы гарантии на два-три года.

— То есть что вы центр принятия решений?

— Да, это единственное условие.

— Можно считать это заявкой.

— Это не может быть заявкой — у клуба есть хозяин. Он определяет, кто будет управлять клубом, — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.