Ашот Хачатурянц рассказал, в какой роли хотел бы работать в «Спартаке»

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц ответил на вопрос, в какой роли хотел бы работать в «Спартаке».
— Что мешает вам оказаться тут?
— Предложение со стороны «Спартака» — его пока нет.
— В какой роли вы бы хотели войти в клуб. Владелец?
— Владелец? Ха-ха! Если бы у меня были деньги такие, которые бы позволили, конечно! Хотелось бы самостоятельности для построения клуба, стратегии. Хотелось бы гарантии на два-три года.
— То есть что вы центр принятия решений?
— Да, это единственное условие.
— Можно считать это заявкой.
— Это не может быть заявкой — у клуба есть хозяин. Он определяет, кто будет управлять клубом, — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.