Ашот Хачатурянц раскрыл, вёл ли переговоры со «Спартаком»
Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, вёл ли переговоры со «Спартаком» после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который завершился победой красно-белых с минимальным счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'
«Разговоры с клубом были давно, ещё года три назад. Неправда, что я был в офисе ЛУКОЙЛа. Это значит, что были переговоры, а их не было», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» у которого 33 очка.
В следующем туре «Спартак» сыграет с «Балтикой», а ЦСКА с «Оренбургом».
