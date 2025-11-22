Ашот Хачатурянц раскрыл, вёл ли переговоры со «Спартаком»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, вёл ли переговоры со «Спартаком» после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который завершился победой красно-белых с минимальным счётом 1:0.

«Разговоры с клубом были давно, ещё года три назад. Неправда, что я был в офисе ЛУКОЙЛа. Это значит, что были переговоры, а их не было», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» у которого 33 очка.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Балтикой», а ЦСКА с «Оренбургом».