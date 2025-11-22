Круговой рассказал о самочувствии после замены в матче со «Спартаком»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о повреждении в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Круговой был заменён на 12-й минуте. «Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев.

«Просто сильный ушиб. Не знаю, сколько пропущу», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка. На первом месте находится «Краснодар» (33).