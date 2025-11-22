Скидки
Главная Футбол Новости

Захарян — в стартовом составе на матч «Реала Сосьедад» c «Осасуной» в Ла Лиге

Захарян — в стартовом составе на матч «Реала Сосьедад» c «Осасуной» в Ла Лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Осасуна» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. Российский полузащитник Арсен Захарян выйдет на поле с первых минут встречи в основном составе.

Испания — Примера . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Стартовый состав «Реала Сосьедад»: Ремиро, Арамбуру, Муньос, Чалета-Цар, Солер, Горротксатеги, Мендес, Захарян, Гедеш, Оярсабаль, Мартин.

Ранее Захарян принял участие в шести матчах чемпионата Испании. В этих встречах российский футболист не отметился результативными действиями.

Действующее трудовое соглашение Захаряна с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

