«Спартак» впервые за три матча обыграл ЦСКА на своём стадионе

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли московские «Спартак» и ЦСКА. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали красно-белые. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв.

«Спартак» впервые за три матча обыграл ЦСКА на своём стадионе. До этого было поражение в матче чемпионата в 2024 году со счётом 1:2, а также ничья в 2023 году (2:2).

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» у которого 33 очка.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Балтикой», а ЦСКА с «Оренбургом».