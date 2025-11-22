Главный тренер ЦСКА Челестини прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о поражении от столичного «Спартака» (0:1) в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Ребята отдали всё, самоотдача была запредельная. Это позитив на будущее. Две команды провели матч, в котором не давали друг другу играть. Решили всё детали. Каждая деталь могла стать решающей. За счёт этой детали «Спартак» и выиграл матч, но мне понравилась наша игра», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка. На первом месте находится «Краснодар» (33).