Хачатурянц: Казарцев — знаковая фигура для «Спартака», является непререкаемым авторитетом

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о работе арбитров после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который завершился победой красно-белых с минимальным счётом 1:0.

«Я бы хотел посмотреть, что там рассматривал Казарцев на VAR. Казарцев вообще для нас, для «Спартака», фигура знаковая. Хотя на VAR он является непререкаемым авторитетом. Ещё когда я возглавлял судейский корпус, он являлся специалистом экстра-класса. Нужно посмотреть, послушать.

Что касается судейства Карасёва, как болельщик «Спартака» ты не всё видишь. Кажется, что восемь минут — много. Но когда есть победа, всё остальное не так важно», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.