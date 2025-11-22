«К нему были вопросы». Хачатурянц — о роли полиграфа в окончании карьеры судьи Мешкова

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц высказался о Виталии Мешкове. Экс-арбитр завершил карьеру осенью этого года. Ранее в СМИ появлялась информация, что рефери решил уйти после проваленной проверки на полиграфе.

— Были слухи про Мешкова и провал полиграфа.

— Я слышал об этом. Полиграф, которого все так боятся, и настаиваю, что это один из немногих инструментов, который может использоваться, чтобы до конца выяснять правду. Я не знаю, почему Мешков ушёл. У меня к нему были вопросы, когда я работал. Мне кажется, чего сейчас не хватает — большого количества молодых судей. Мажича я знаю. Я один из первых, кто вёл с ним переговоры. Не думаю, что есть предвзятость с его стороны, — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.