Футбол Новости

«К нему были вопросы». Хачатурянц — о роли полиграфа в окончании карьеры судьи Мешкова

«К нему были вопросы». Хачатурянц — о роли полиграфа в окончании карьеры судьи Мешкова
Аудио-версия:
Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц высказался о Виталии Мешкове. Экс-арбитр завершил карьеру осенью этого года. Ранее в СМИ появлялась информация, что рефери решил уйти после проваленной проверки на полиграфе.

— Были слухи про Мешкова и провал полиграфа.
— Я слышал об этом. Полиграф, которого все так боятся, и настаиваю, что это один из немногих инструментов, который может использоваться, чтобы до конца выяснять правду. Я не знаю, почему Мешков ушёл. У меня к нему были вопросы, когда я работал. Мне кажется, чего сейчас не хватает — большого количества молодых судей. Мажича я знаю. Я один из первых, кто вёл с ним переговоры. Не думаю, что есть предвзятость с его стороны, — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В РФС подтвердили, что Виталий Мешков завершил карьеру арбитра
