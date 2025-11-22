Хачатурянц заявил, что не понял назначение Некрасова гендиректором «Спартака»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о назначении Сергея Некрасова генеральным директором «Спартака» после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который завершился победой красно-белых с минимальным счётом 1:0.

— Как относитесь к назначению Некрасова, он болельщик ЦСКА?

— Как болельщику «Спартака» это непонятно.

— Как болельщик «Спартака», если бы вас позвали в ЦСКА, пошли бы на аналогичную должность?

— Конечно, нет. Для меня есть только один клуб, — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 33 очка.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Балтикой», а ЦСКА с «Оренбургом».