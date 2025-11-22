Фабио Челестини взял на себя ответственность за победный гол «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о голе игрока «Спартака» Игоря Дмитриева на 43-й минуте матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Взятие ворот случилось после подачи углового от Эсекьеля Барко. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали красно-белые.

«Гол с углового — моя зона ответственности. Обляков не должен был там находиться. Это не то, что мы наигрывали. Это моя вина.

Сегодня мы играли с хорошей командой. Да, пауза на сборные, у нас после них сложные матчи. Но конкретно эту игру я не могу записывать в плохие. Судейство не буду комментировать», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.