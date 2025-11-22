Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Фабио Челестини взял на себя ответственность за победный гол «Спартака»

Фабио Челестини взял на себя ответственность за победный гол «Спартака»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о голе игрока «Спартака» Игоря Дмитриева на 43-й минуте матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Взятие ворот случилось после подачи углового от Эсекьеля Барко. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали красно-белые.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Гол с углового — моя зона ответственности. Обляков не должен был там находиться. Это не то, что мы наигрывали. Это моя вина.

Сегодня мы играли с хорошей командой. Да, пауза на сборные, у нас после них сложные матчи. Но конкретно эту игру я не могу записывать в плохие. Судейство не буду комментировать», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

