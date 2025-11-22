Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Вообще не было футбола. Вы прекрасно понимаете почему». Гаич — о дерби со «Спартаком»

«Вообще не было футбола. Вы прекрасно понимаете почему». Гаич — о дерби со «Спартаком»
Защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался о матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

— Игра очень сложная. Дерби есть дерби. Это совсем другая игра, принципиальная. Как вы говорите, дерби всея Руси. Каждый, кто в нём принимает участие, должен находиться на максимуме. Сегодня «Спартак» был на максимуме. Месяц назад играли в футбол, забивали голы. А сегодня, по-моему, это игра, которую никто не хочет смотреть. Вообще не было футбола. Вы прекрасно понимаете, почему так было.

— Из-за судейства.
— Надеюсь, эта бригада нас больше не будет судить до конца года, — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

