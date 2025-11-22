«Вообще не было футбола. Вы прекрасно понимаете почему». Гаич — о дерби со «Спартаком»

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался о матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

— Игра очень сложная. Дерби есть дерби. Это совсем другая игра, принципиальная. Как вы говорите, дерби всея Руси. Каждый, кто в нём принимает участие, должен находиться на максимуме. Сегодня «Спартак» был на максимуме. Месяц назад играли в футбол, забивали голы. А сегодня, по-моему, это игра, которую никто не хочет смотреть. Вообще не было футбола. Вы прекрасно понимаете, почему так было.

— Из-за судейства.

— Надеюсь, эта бригада нас больше не будет судить до конца года, — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.