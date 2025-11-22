Барко поделился эмоциями от победы «Спартака» в дерби с ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко поделился эмоциями после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который завершился победой красно-белых с минимальным счётом 1:0.

«Очень рад, что мы выиграли в дерби. Точно не знаю, кто забил гол. Главное — победа. Неделя была необычной. С другой стороны, главным оставалось то же самое — мы готовились к дерби», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 33 очка.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Балтикой», а ЦСКА с «Оренбургом».