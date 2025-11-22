Главный тренер ЦСКА Челестини высказался о состоянии здоровья Кругового

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о самочувствии защитника красно-синих Данила Кругового. Напомним, защитник был заменён на 12-й минуте матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Красно-белые одержали победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев.

«Круговой получил ушиб, удар. Ничего серьёзного», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка. На первом месте находится «Краснодар» (33).