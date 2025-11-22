Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЦСКА Челестини высказался о состоянии здоровья Кругового

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о самочувствии защитника красно-синих Данила Кругового. Напомним, защитник был заменён на 12-й минуте матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Красно-белые одержали победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Круговой получил ушиб, удар. Ничего серьёзного», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка. На первом месте находится «Краснодар» (33).

Все новости

