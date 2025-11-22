Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Аль-Хиляль — Аль-фатех, результат матча 22 ноября 2025, счет 2:1, 9-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» вырвал победу в матче с «Аль-Фатехом» благодаря голу на 88-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» (Эр-Рияд) и «Аль-Фатех» (Эль-Мубарраз). Игра прошла на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хорациу Фешник из Румынии. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 9-й тур
22 ноября 2025, суббота. 17:40 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
0:1 Батна – 9'     1:1 Нуньес – 27'     2:1 Невеш – 88'    
Удаления: Аль-Давсари – 79' / нет

Первый гол в матче забил нападающий гостей Мурад Батна на девятой минуте встречи, реализовав пенальти. На 27-й минуте форвард «Аль-Хиляля» Дарвин Нуньес сравнял счёт. Во втором тайме, на 88-й минуте, полузащитник Рубен Невеш вывел хозяев поля вперёд ударом с 11-метровой отметки.

После этой встречи «Аль-Фатех» занимает 16-е место в турнирной таблице с пятью очками. «Аль-Хиляль» располагается на второй строчке, у команды 23 набранных очка. Лидирует в чемпионате Саудовской Аравии клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» с 24 набранными очками.

Календарь Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Про-Лиги сезона-2025/2026
