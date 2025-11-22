Скидки
Главная Футбол Новости

Фабио Челестини: у ЦСКА ограниченный состав. Я не просто так говорю, что мы на пределе

Фабио Челестини: у ЦСКА ограниченный состав. Я не просто так говорю, что мы на пределе
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после поражения от «Спартака» (0:1) в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги посетовал на ограниченный состав у армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Я уже несколько недель говорю, что мы на пределе. Мусаев выложился до последней капли. Мы приехали побеждать. Команда была готова играть по нашим идеям. Нам не хватило точности, последнего паса, но это происходит не в первый раз. Надо продолжать работать. У нас ограниченный состав», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.

