Гендиректор «Спартака» Некрасов: сомневались? Победа над ЦСКА абсолютно заслуженная

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который завершился победой красно-белых с минимальным счётом 1:0.

— Будущее Романова — прекрасно. Сомневались? Победа абсолютно заслуженная — вы же всё видели.

— Писали, что вы болеете за ЦСКА.

— Ничего не могу сказать, — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 33 очка.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Балтикой», а ЦСКА с «Оренбургом».