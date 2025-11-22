Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Лукин: считаю, поражение от «Спартака» не совсем справедливое

Комментарии

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал поражение в матче 16-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Самочувствие более-менее. Немного кружится голова, но ничего. Отдали все силы. Обидно, что проиграли. Тяжело. Дерби не бывают лёгкими. Понимали, что матч будет очень тяжёлым. «Спартак» и ЦСКА отдали все силы. Считаю, что поражение не закономерное, не совсем справедливое. Обидно, что проиграли», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка. На первом месте находится «Краснодар» (33).

