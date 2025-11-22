Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Ахмат»: Даку открыл счёт на 75-й минуте
В эти минуты проходит матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Ахмат». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян из Сочи. «Рубин» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Даку – 76'    

Нападающий хозяев Мирлинд Даку открыл счёт на 75-й минуте.

После 15 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 20 очков и занимает восьмое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на 11-й строчке.

В минувшем туре «Рубин» победил «Крылья Советов» со счётом 2:0, а «Ахмат» уступил «Краснодару» со счётом 0:2.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
