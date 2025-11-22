«Рубин» — «Ахмат»: Даку открыл счёт на 75-й минуте

В эти минуты проходит матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Ахмат». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян из Сочи. «Рубин» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий хозяев Мирлинд Даку открыл счёт на 75-й минуте.

После 15 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 20 очков и занимает восьмое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на 11-й строчке.

В минувшем туре «Рубин» победил «Крылья Советов» со счётом 2:0, а «Ахмат» уступил «Краснодару» со счётом 0:2.