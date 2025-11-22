Защитник ЦСКА Лукин отреагировал на судейство в матче со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о судействе в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который завершился победой красно-белых с минимальным счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

— Гаич сказал, что надеется, что бригада Карасёва не будет судить в этом сезоне.

— Не люблю оценивать судей, что-то говорить про них. Как по мне, сто процентов игра рукой перед голом в наши ворота. Человек играет рукой в этой атаке, потом нам забивают. Для меня очень странно, что после VAR этого не видят.

— Не показалось, что арбитр убил темп игры?

— Странно, что у нас VAR по 15-20 минут смотрят. Посмотрите европейские лиги, команды — 5-10 секунд и всё решено. Странно, но не хочу говорить, — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.