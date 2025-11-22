Гендиректор «Спартака» Некрасов: как болельщику судейство с ЦСКА выглядело необъективно

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о судействе в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали красно-белые. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв.

«Как болельщику судейство выглядело необъективно. Надо пересмотреть. Главное, что оно не повлияло на результат, это точно.

Задача на вторую часть сезона, конечно, победа», — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.