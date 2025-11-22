Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукин высказался о трёх поражениях ЦСКА в сезоне после пауз на матчи сборных

Лукин высказался о трёх поражениях ЦСКА в сезоне после пауз на матчи сборных
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин высказался о трёх поражениях армейцев в сезоне после международных пауз. ЦСКА проиграл «Ростову» (0:1), а также московским «Локомотиву» (0:3) и «Спартаку» (0:1).

«Очень обидно, непозволительно поигрывать после сборных. Не знаю, будем решать, делать работу над ошибками. Эту тенденцию надо менять.

Мы посмотрим, разберём ошибки, что делали не так со «Спартаком». Возможно, не всегда результат приходит, когда играешь лучше. Иногда играешь хорошо и проигрываешь. Это надо принять с высоко поднятой головой. Нет претензий ни к кому — все отдали себя. Будем работать. Понимаем, что мы обязаны обыгрывать «Спартак». ЦСКА всегда лучше», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Материалы по теме
Историческая победа «Спартака» в дерби! Но Романову помогла травма лидера ЦСКА. Видео
Видео
Историческая победа «Спартака» в дерби! Но Романову помогла травма лидера ЦСКА. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android