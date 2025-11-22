Лукин высказался о трёх поражениях ЦСКА в сезоне после пауз на матчи сборных

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин высказался о трёх поражениях армейцев в сезоне после международных пауз. ЦСКА проиграл «Ростову» (0:1), а также московским «Локомотиву» (0:3) и «Спартаку» (0:1).

«Очень обидно, непозволительно поигрывать после сборных. Не знаю, будем решать, делать работу над ошибками. Эту тенденцию надо менять.

Мы посмотрим, разберём ошибки, что делали не так со «Спартаком». Возможно, не всегда результат приходит, когда играешь лучше. Иногда играешь хорошо и проигрываешь. Это надо принять с высоко поднятой головой. Нет претензий ни к кому — все отдали себя. Будем работать. Понимаем, что мы обязаны обыгрывать «Спартак». ЦСКА всегда лучше», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.