Умяров обратился к болельщикам «Спартака» после победы в дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поблагодарил болельщиков своей команды после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали красно-белые.

«По игре могу сказать, что самое главное — есть победа. То объединение, что было между нами, болельщиками, командой, помогло добыть три очка для нас. Спасибо болельщикам, что пришли. Они были 12-м игроком. Большая благодарность», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.