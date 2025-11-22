Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
23:05 Мск
Наиль Умяров: не видел, коснулся ли мяча защитник ЦСКА Дивеев

Наиль Умяров: не видел, коснулся ли мяча защитник ЦСКА Дивеев
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров дал комментарий касательно спорного эпизода второго тайма матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0). На 61-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв после просмотра VAR отменил пенальти в пользу «Спартака»: в одном из эпизодов армеец Игорь Дивеев прервал атакующее продвижение Романа Зобнина в штрафной площади, но сыграл в мяч.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Не хочу комментировать судейство. Я не видел, коснулся ли Дивеев мяча. Карасёв сказал, что коснулся, но… Не хочется обсуждать», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.

