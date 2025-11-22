Скидки
Умяров: игроки «Спартака» держали в голове прошлое дерби с ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который завершился победой красно-белых с минимальным счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«В прошлом дерби мы создали большое количество моментов. Однако тогда мы пропустили три гола за 20 минут. Конечно, частично держали в голове прошлое дерби. Каждая игра — новая, и за каждую игру дают три очка», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 33 очка.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Балтикой», а ЦСКА с «Оренбургом».

