Наиль Умяров: гол в ворота ЦСКА — заготовка, мы не один угловой так разыграли

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0) ответил на вопрос о голе в ворота армейцев с углового. На 43-й минуте встречи отличился Игорь Дмитриев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в телеграм-канале Матч Премьер.

— Гол в ворота ЦСКА — это заготовка?

— Да. Думаю, было видно, что мы не один угловой так разыграли.

— «Арсеналом» вдохновлялись?

— Если у нас «Арсенал» — икона стиля угловых, наверное, да (улыбается), — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.