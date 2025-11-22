Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Наиль Умяров: гол в ворота ЦСКА — заготовка, мы не один угловой так разыграли

Аудио-версия:
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0) ответил на вопрос о голе в ворота армейцев с углового. На 43-й минуте встречи отличился Игорь Дмитриев.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в телеграм-канале Матч Премьер.

— Гол в ворота ЦСКА — это заготовка?
— Да. Думаю, было видно, что мы не один угловой так разыграли.

— «Арсеналом» вдохновлялись?
— Если у нас «Арсенал» — икона стиля угловых, наверное, да (улыбается), — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.

