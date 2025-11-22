Умяров: на новый уровень я вышел при Станковиче — как минимум за это я ему благодарен

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о работе с бывшим главным тренером клуба Деяном Станковичем.

«Я безусловно благодарен ему за то, что я, наверное, единственный игрок, который не пропустил ни одной игры. Если только по дисквалификации. Я ему написал. Понятно, что на новый уровень я вышел при нём. Как минимум за это я должен быть благодарен», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После ухода Деяна Станковича исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Вадим Романов.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. На первом месте находится «Краснодар» (33).