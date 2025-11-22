Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
23:05 Мск
Умяров: на Станковича в «Спартаке» давила атмосфера, вся пресса его обсуждала

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о бывшем тренере команды Деяне Станковиче после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который завершился победой красно-белых с минимальным счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

— Я написал сообщение Станковичу со словами благодарности, он тоже отправил голосовое сообщение, которое я послушал.

— Что у него не получилось?
— Тяжело сказать. Много факторов. Та атмосфера, которая была на протяжении полутора-двух месяцев, в любом случае давила на команду и Станковича. Вся пресса обсуждала это.

— Не кажется, что он ждал повод?
— Я — игрок. Не могу это обсуждать, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Новости. Футбол
