Умяров: на Станковича в «Спартаке» давила атмосфера, вся пресса его обсуждала

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о бывшем тренере команды Деяне Станковиче после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который завершился победой красно-белых с минимальным счётом 1:0.

— Я написал сообщение Станковичу со словами благодарности, он тоже отправил голосовое сообщение, которое я послушал.

— Что у него не получилось?

— Тяжело сказать. Много факторов. Та атмосфера, которая была на протяжении полутора-двух месяцев, в любом случае давила на команду и Станковича. Вся пресса обсуждала это.

— Не кажется, что он ждал повод?

— Я — игрок. Не могу это обсуждать, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.