Наиль Умяров отметил оборону «Спартака» после победы над ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высоко отозвался о действиях своей команды в обороне в матче 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Не сказал бы, что мы были каким-то зажатыми в последних двух играх. Тяжело сказать, почему в каких-то матчах мы были более зажатыми, в каких-то — менее. До игры с ЦСКА у нас были те эмоции, та сплочённость, которая позволила нам победить и играть как мы хотели. Прежде всего это командная оборона — достаточно давно мы не играли там качественно. Хочется отметить каждого, кто принял хоть чуть-чуть участия в нашей игре в обороне», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.