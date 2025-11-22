Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Футбол Новости

Наиль Умяров отметил оборону «Спартака» после победы над ЦСКА
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высоко отозвался о действиях своей команды в обороне в матче 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Не сказал бы, что мы были каким-то зажатыми в последних двух играх. Тяжело сказать, почему в каких-то матчах мы были более зажатыми, в каких-то — менее. До игры с ЦСКА у нас были те эмоции, та сплочённость, которая позволила нам победить и играть как мы хотели. Прежде всего это командная оборона — достаточно давно мы не играли там качественно. Хочется отметить каждого, кто принял хоть чуть-чуть участия в нашей игре в обороне», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.

