«Барселона» разгромила «Атлетик» из Бильбао в первом матче на обновлённом «Камп Ноу»

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хуан Мартинес. Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в игре забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски на четвёртой минуте. В добавленное к первому тайму время Ферран Торрес удвоил преимущество хозяев. На 48-й минуте Фермин Лопес Мартин сделал счёт 3:0, а на 90-й минуте Торрес оформил дубль.

После 13 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 31 очко и сравнялась по этому показателю с мадридским «Реалом». «Атлетик» из Бильбао заработал 17 очков и располагается на восьмой строчке.