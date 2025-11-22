Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барселона — Атлетик Бильбао, результат матча 22 ноября 2025, счёт 4:0, 13-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Барселона» разгромила «Атлетик» из Бильбао в первом матче на обновлённом «Камп Ноу»
Комментарии

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хуан Мартинес. Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:20 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Левандовски – 4'     2:0 Ф. Торрес – 45+3'     3:0 Лопес Мартин – 48'     4:0 Ф. Торрес – 90'    
Удаления: нет / Сансет – 54'

Первый мяч в игре забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски на четвёртой минуте. В добавленное к первому тайму время Ферран Торрес удвоил преимущество хозяев. На 48-й минуте Фермин Лопес Мартин сделал счёт 3:0, а на 90-й минуте Торрес оформил дубль.

После 13 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 31 очко и сравнялась по этому показателю с мадридским «Реалом». «Атлетик» из Бильбао заработал 17 очков и располагается на восьмой строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
В «Барселоне» отреагировали на возможное отстранение Тебаса из-за разглашения данных клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android