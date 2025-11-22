Наиль Умяров отреагировал на разговоры о возможном переходе в Европу

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о возможном переходе в европейский клуб следующим летом.

— Герман Ткаченко говорил, что следующий чемпионат ты начнёшь в Европе.

— Не знаю, откуда у Германа такая информация. Потому что я с ним ни разу не виделся, не общался и не знаком. Тяжело сказать. Не знаю, откуда он знает. Максимальная концентрация на «Спартаке» — трёх матчах и второй части.

— Ты сменил агента и учишь испанский.

— Как минимум я учу испанский, чтобы коммуницировать с игроками, которые у нас есть. Нужно разговаривать с игроками, которые приезжают. Я на поле коммуницирую больше всех.

— Легионеры могли русский подучить?

— Одним из критериев, когда берут иностранцев, это должны прописывать. Но если не прописывают, то ничего страшного, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне хавбек красно-белых сыграл в 20 матчах за клуб во всех турнирах, в которых не забил голов и отдал две результативные передачи.